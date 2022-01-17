Yeni vaka sayısında düne göre artış!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 17 Ocak verilerine göre, 403 bin 836 test yapıldı. Son 24 saatte, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi. Bugün 72 bin 106 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 162 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun” dedi.