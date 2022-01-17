17 Oca 2022 - 21:36- Gündem G: 17 Oca 2022 - 21:38

Yeni vaka sayısında düne göre artış!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 17 Ocak 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 162 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

Yeni vaka sayısında düne göre artış! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 17 Ocak verilerine göre, 403 bin 836 test yapıldı. Son 24 saatte, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi. Bugün 72 bin 106 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 162 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun” dedi.
# sağlık, covid

17 Oca 2022 - 21:36 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.449.895 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ali Uygun'a kan aranıyor mask
Ali Uygun'a kan aranıyor
“Kahveciler Odası’na yeni soluk getirme ihtiyacı hasıl olmuştur” mask
“Kahveciler Odası’na yeni soluk getirme ihtiyacı hasıl olmuştur”
İMO adayı Engin’e destek her geçen gün artıyor mask
İMO adayı Engin’e destek her geçen gün artıyor
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bakım onarım çalışmalarını hızlandırdı mask
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bakım onarım çalışmalarını hızlandırdı
Aygün’den sağlık çalışanlarına teşekkür mask
Aygün’den sağlık çalışanlarına teşekkür
Müdür Mert ve Müdür Türkmen yeni kurs yerini denetledi mask
Müdür Mert ve Müdür Türkmen yeni kurs yerini denetledi
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL