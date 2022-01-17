Kocaelispor'dan hoca değişikliği sinyali

Kocaelispor’da son alınan Ankaragücü mağlubiyeti sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Engin Koyun ile Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay bugün öğle saatlerinde bir toplantı düzenleyerek bir araya geldi. Akçay’ın bir kez daha istifaya hazır olduğunu bildirmesi üzerine Başkan Koyun, daha önce hocaya tanıdıkları 4 maçlık kredinin devam edeceğini söyledi. Akçay’a verilen 4 maçlık kredinin 2 maçı geride kalırken, cuma günü oynanacak Samsunspor maçından alınacak olumsuz bir sonucun sıcak gelişmelere gebe olması bekleniyor. Öte yandan transferde Berkay Dabanlı ile anlaşma sağlayan yeşil siyahlılarda transferde de hareketliliğin devam etmesi beklenen gelişmeler arasında bulunuyor.

"KENDİSİ KALMAK İSTEMEYEBİLİR"

Mustafa Hoca’ya daha önce verdikleri 4 maçlık krediden 2 maçın geride kaldığını vurgulayan Başkan Koyun, "Hocayla ilgili 4 maçlık bir süreç vermiştik, 2 tanesi geride kaldı. Bu 4 maçın 2 tanesi iyi geçmedi. Direkt işin sorumluluğunun hocayla alakalı olmadığını daha önce söylemiştim. Çünkü takımda santrfor yoktu. Hocayla biz bugün bunu paylaştık. Önümüzdeki Samsun maçı önemli. Kendisi de ‘Takımda benden kaynaklı sıkıntı olacaksa ben istifaya hazırım’ dedi. Mustafa Hoca’ya ve teknik ekibe yaklaşımları için teşekkür ederim. Hocamız çok karakterli bir insan. Kredisinin devam ettiğini söyledim ama hoca Samsun maçından olumsuz bir skor alırsak kendisi kalmak istemeyebilir” şeklinde konuştu.

"BERKAY DABANLI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI, YABANCI BİR OYUNCUNUN TRANSFERİ DE BİTMEK ÜZERE"

Öte yandan transfer gelişmeleriyle ilgili de açıklama yapan Başkan Koyun, "8 ve 10 numara pozisyonlarını oynayabilen yabancı bir futbolcuyla anlaşmak üzereyiz. Stoper mevkisi için Berkay Dabanlı ile anlaşma sağladık. Bir tane de forvet ya da kanat almayı düşünüyoruz. Bu konuyla da ilgili gelişmeler olabilir. Taraftarımız sabırlı olsun. Forvetsiz oynuyoruz, sakatlarımız ama yeni yaptığımız transferlerle takımı hak ettiği yerlere getireceğiz” dedi.