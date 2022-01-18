18 Oca 2022 - 00:44- Asayiş G: 18 Oca 2022 - 00:48

TIR ile kapı arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi

Başiskele Kullar'da bulunan bir fabrikada manevra yapan tır ile kapı arasında sıkışarak ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
TIR ile kapı arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi mask

Alınan bilgiye göre Başiskele Kullar'da faaliyet gösteren bir fabrikada işçi olarak çalışan 41 yaşındaki Ahmet Çöl, işlerini tamamladıktan sonra ambardan çıkmak istedi. Bu esnada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AIC 964 plakalı tır ambardan çıkarken Ahmet Çöl'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır ile kapı arasında sıkışan Ahmet Çöl ağır yaralanırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

TOPRAĞA VERİLECEK

İşçilerin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkartılan Çöl, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başından aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Ahmet Çöl kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uzun yıllardır o fabrikada çalışan ve iş arkadaşları tarafından sevilen Ahmet Çöl'ün evli ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Çöl'ün cenazesi 18 Ocak Salı günü Körfez Yeniyalı Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
# Başiskele, sağlık

18 Oca 2022 - 00:44 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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