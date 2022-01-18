Sokaktan kurtarıldı, Barınma Merkezine yerleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisini arttırması ile birlikte teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, sokakta yaşamak zorunda kalan bir vatandaşı daha kurtararak Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine yerleştirdi.

İKNA EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sosyal Hizmetler Acil Müdahale ekibi sokakta yaşamak zorunda olan vatandaşlara yönelik denetimlerine devam ediyor. Kentte sürekli devriye gezen zabıta ekipleri, Yeni Cuma Camii’nde kalan bir vatandaşa rastladı. Görevli Zabıta ekibi evsiz vatandaşı ikna ederek Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine götürdü.

BARINMA MERKEZİ EVLERİ OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi ihtiyaç sahibi vatandaşların evi oluyor. Soğuk kış aylarında kimsesiz vatandaşların yuvası olan Barınma Merkezinde vatandaşlara sıcak yemek, kalacak yer ve soğuk havalardan korunma fırsatı veriliyor. Ayrıca sokaktan alınan vatandaşlara yeni ayakkabı, mont, kazak, pantolon, çorap ve eşofman veriliyor.