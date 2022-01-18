18 Oca 2022 - 11:48- Gündem G: 18 Oca 2022 - 11:50

 Kocaeli'de evlilik öncesi SMA testi uygulamasına başlandı

Kocaeli’de Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen tarama uygulaması aile sağlığı merkezlerinde yapılmaya başladı.
 Kocaeli'de evlilik öncesi SMA testi uygulamasına başlandı mask

Sağlık Bakanlığı, evlilik öncesi uygulanan testlerin arasına SMA taramasını da ekledi. Tüm Türkiye’de başlatılan program kapsamında çalışmalarını tamamlayan Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, evlenecek olan ya da bebek sahibi olmayı planlayan çiftlerin, talep etmeleri halinde aile sağlığı merkezlerinde kan vererek ücretsiz olarak SMA tarama testlerini yaptırabileceklerini duyurdu.

"SMA TARAMASINA BAŞLADIK"

Uygulamanın Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de ve buna paralel olarak Kocaeli'de de başlatıldığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, "Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda ilimizdeki aile sağlığı merkezlerimizde hazırlıklarımızı tamamladık ve SMA taramasına başladık. Program kapsamında evlilik öncesi rapor almak için aile sağlığı merkezine başvuran çiftlere talep etmeleri halinde SMA taramaları ücretsiz olarak yapılmakta. Yine evli olup çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlere de talep etmeleri halinde SMA tarama testlerini aile sağlığı merkezlerimizde ücretsiz şekilde uygulamaktayız" diye konuştu.

Taramanın öncelikli olarak başvuran çiftlerden erkek olana uygulanacağını aktaran Pehlevan, taramalarda şüpheli sonuçların çıkması durumunda kişilerin aile hekimliği aracılığıyla tıbbi genetik uzmanına yönlendirileceğini kaydederek şöyle konuştu:
"Çiftlerden erkek olan kişide taşıyıcılık çıkması halinde, diğer eşten de örnek alınacak. Her ikisinin de SMA taşıyıcısı çıkması halinde ise çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerimiz tüp bebek tedavisine yönlendirilecek. Dünyaya gelen her çocuğun sağlıklı olması çok önemli. Bu nedenle evlenecek yada çocuk sahibi olmayı düşünen vatandaşlarımızı SMA taramalarını yaptırmak üzere ilimizdeki aile sağlığı merkezlerine başvurmaya davet ediyorum"

# sağlık, çocuk

18 Oca 2022 - 11:48 - Gündem

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