18 Oca 2022 - 11:51- Gündem G: 18 Oca 2022 - 13:29

Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kurallar unutuldu

Kocaeli'de koronavirüs vakaları artarken, kentin birçok noktasında vatandaşların maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Vaka sayılarının 100 bin nüfusta 511,65'e ulaştığı kentte, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki yoğunluk haritası da kırmızıya döndü. 
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kurallar unutuldu mask
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Omicron varyantının görülmesinin ardından yurt genelinde yaşanan artışa bağlı olarak Kocaeli'de de vaka sayıları arttı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 25-31 Aralık 2021 tarihlerinde 339,42 iken, 1-7 Ocak 2022 tarihlerinde bu sayı 511,65'e ulaştı. HES uygulamasındaki yoğunluk haritası ise kırmızıya döndü. Vakaların ciddi artış gösterdiği kentte, birçok kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Vaka sayısının tırmanışa geçtiği kentte, aşılama çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Son verilere göre, kentte 18 yaş ve üstü nüfusun çift doz aşılama oranı yüzde 81,1'e ulaştı. Kent, aşılama tablosunda 'az riskli' anlamına gelen mavi iller kategorisinde yer aldı.

'İNSANLAR REHAVETE KAPILDI'

Çevresinde birçok kişinin rehavete kapıldığı için maske kullanmadığını belirten Aydın Çetinkaya "İnsanlar rehavete kapıldı. '2-3 doz aşımı oldum bu bana yeter' diyorlar ama değil. 3 doz olmama rağmen hala aksatmadan maske kullanıyorum. Maske bazen hepimizi sıkıyor ama buna mecburuz. Çevremde çok fazla maske takmayan insan var, maalesef birçok kişi rehavete kapıldı. İnsanlar toplu alanda maskelerini takmalı aksi takdirde vaka sayıları artmaya devam edecek" dedi.

'BU YAŞAYARAK GÖRDÜM'

Bir kez koronavirüse yakalandığını söyleyen Ferda Akar ise, "Maalesef artık insanlar dikkat etmiyor. Açık alanda yürürken çok kalabalıksa bile maske takmaya dikkat ediyorum. Hastalığı geçirdim, 2 doz aşı olmama rağmen 2-3 gün zorlandım ama sonra atlattım. Tekrar yaşamak istemiyorum. Bu nedenle çok dikkat ediyorum. Havalar soğuduğu için artık kapalı alanlardayız, bu nedenle çok daha dikkatli olmalıyız. Genel olarak aşı olduktan sonra insanlar koronavirüse yakalanmayacaklarını düşünüyor. Bunu yaşayarak gördüm. Çok dikkatli olmalıyız" diye konuştu. 

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18 Oca 2022 - 11:51 Kocaeli- Gündem

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