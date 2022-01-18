Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da av koruma ve kollama faaliyetlerini sürdürüyor. Ekiplerce 2022 yılının üçüncü haftasında bölgede 690 avcı denetlenirken, 63 avcıya idari işlem yapıldı. Denetimlerde, 99 bin 695 TL idari para cezası uygulanırken, 9 bin 660 TL’de tazminat cezası uygulandı. Av koruma faaliyetlerinin 7 gün 24 saat devam edileceği vurgusu yapıldı.
18 Oca 2022 - 12:28- Gündem Güncelleme: 18 Oca 2022 - 12:29
109 bin TL yasak av cezası
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da 63 avcıya yasa dışı avcılık faaliyetleri sebebiyle 109 bin 355 TL cezai işlem uygulandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.