İbrahim Bıyıklı mucit çocukları unutmadı

Her yıl, dünyanın birçok yerinde kutlanan 17 Ocak günü Çocuk Mucitleri Günü, Kocaeli’de de kutlandı. Altınoluk Pastanesi sahibi İbrahim Bıyıklı, 17 Ocak en genç mucitlerin başarılarını kutlamak ve daha fazla çocuğu yaratıcı olmaya teşvik etmek amacıyla oluşturulan bu özel günü unutmadı. İzmit Bilim ve Sanat Merkezinde kutlama ziyareti gerçekleştiren Bıyıklı, BİLSEM Müdürü Aytaç Satıcı ile bir araya gelerek, geleceğin ışığı yeni nesillerin ürettikleri projeler ve onlara yapılması gereken destekler hakkında fikir alış verişinde bulundu.