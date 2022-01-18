18 Oca 2022 - 12:35- Gündem G: 18 Oca 2022 - 12:37

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli sınav ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli sınav ilanı
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli sınav ilanı mask

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 17 (onyedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

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18 Oca 2022 - 12:35 - Gündem

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