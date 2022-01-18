18 Oca 2022 - 12:37- Gündem G: 18 Oca 2022 - 12:39

Kara yolu işleri yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kara yolu işleri yaptırılacak

18 Oca 2022 - 12:37 - Gündem

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