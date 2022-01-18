Derince Sırrıpaşa Mahallesi Asmalı Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Recep Kara (77) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Recep Kara’nın cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.
3 çocuk babası koronavirüse yenildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.