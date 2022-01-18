3 çocuk babası koronavirüse yenildi

Derince Sırrıpaşa Mahallesi Asmalı Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Recep Kara (77) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Recep Kara’nın cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.