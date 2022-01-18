18 Oca 2022 - 13:25- Asayiş G: 18 Oca 2022 - 13:47

Kapısını çaldığı daireye zorla girdi, ev sahibi çığlık çığlığa bağırdı

Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıs, bir apartman dairesine zorla girdi. Kapıyı açar açmaz şahısla karşılaşan ev sahibi kadın ise çığlık atmaya başladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Yavuz Sultan Mahallesi Barbaros Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen şahıs, bir apartmana girdi. Apartmanda bir süre dolaşan şahıs, daha sonra apartmanın 2'nci katında bulunan dairenin kapısını çaldı ve beklemeye başladı. Bu sırada kapı açılınca şahıs içeri girdi. Şahsın içeri girmesiyle neye uğradığı şaşıran kadın ise çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Şahıs ise içeri girdikten bir süre sonra dışarıya çıktı ve yine bir süre beklemeye başladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ev sahibi ise şahsın akli dengesi yerinde olmadığı için şikayetçi olmadı.

"KAPI AÇILIR AÇILMAZ İÇERİYE DALIYOR"

Olayı sosyal medyadan öğrendiklerini söyleyen mahalle sakini Serdar Seyis, "Konuyla ilgili biz de bazı duyumlar aldık. Şahıs, kapı açılır açılmaz içeriye dalıyor. Zaten akli dengesi yerinde olmayan bir şahısmış. Akli dengesi yerinde olmadığı için de şikayette bulunulmuyor. Görüntüleri ise sosyal medya üzerinden gördük. Görüntüler izlendiği zaman şahsın davranışları kendini belli ediyor. Normal bir vatandaşın yapacağı hareketler değil" ifadelerini kullandı.
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18 Oca 2022 - 13:25 - Asayiş

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