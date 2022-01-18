18 Oca 2022 - 13:37- Asayiş G: 18 Oca 2022 - 13:39

Kocaeli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 1 yaralı mask

Kaza, saat 11.15 sıralarında İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametine meydana geldi. İddiaya göre, 34 CAY 264 plakalı otomobilin sürücüsü, önünde seyreden aracı makas atarak sollarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrulup, 34 NT 5648 plakalı otomobile arkadan çarptı. İki otomobil büyük hasar görürken, kazada 17 yaşındaki C.Y. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik bir süre aksarken, olay yerine çağırılan çekicilerle araçlar kaldırılarak trafik normale döndü.
# sağlık

18 Oca 2022 - 13:37 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.467.205 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bir ilçede korku dolu anlar! Alev alev yandı mask
Bir ilçede korku dolu anlar! Alev alev yandı
Kuzey Marmara Otoyolu havadan ve karadan denetleniyor mask
Kuzey Marmara Otoyolu havadan ve karadan denetleniyor
Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü mask
Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü
Kocaeli'de ahşap evde yangın çıktı mask
Kocaeli'de ahşap evde yangın çıktı
Caddede karşılaştığı husumetlisini öldürdü mask
Caddede karşılaştığı husumetlisini öldürdü
Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü mask
Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL