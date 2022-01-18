Kaza, saat 11.15 sıralarında İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametine meydana geldi. İddiaya göre, 34 CAY 264 plakalı otomobilin sürücüsü, önünde seyreden aracı makas atarak sollarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrulup, 34 NT 5648 plakalı otomobile arkadan çarptı. İki otomobil büyük hasar görürken, kazada 17 yaşındaki C.Y. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik bir süre aksarken, olay yerine çağırılan çekicilerle araçlar kaldırılarak trafik normale döndü.
18 Oca 2022 - 13:37- Asayiş Güncelleme: 18 Oca 2022 - 13:39
Kocaeli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 1 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.