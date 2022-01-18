Çok acele ‘4 adam’

Yeşil siyahlılar devre arasında Menemenspor’dan kanat oyuncusu Rasheed Akanbi ve Adanaspor’dan santrfor Samed Ali Kaya ile resmi olarak anlaştı. Manisa’dan sağ bek Mehmet Yılmaz, Kocaelispor – Ankaragücü maçını tribünden izleyen, ertesi gün ise tesislere gelen gurbetçi stoper Berkay Dabanlı için de resmi açıklama bekleniyor.

İLYAS KUBİLAY TAKAS YÖNTEMİ İLE GİDEBİLİR

Takımın genel olarak ihtiyaç duyduğu bölgeler sol bek, 8 numara ve santrfor mevkileri. Özellikle 8 numara arayışlarını sürdüren yeşil siyahlılar bu bölgeye 2 futbolcu monte etmek istiyor. Büyük umutlarla transfer edilen ancak Mustafa Reşit Akçay’ın kendisine bir türlü sağlıklı forma şansı vermediği gibi duygusunu da düşürdüğü İlyas Kubilay Yavuz uzun süredir Sakaryaspor’un gündemindeydi. İlyas’ın Sakarya ekibinden takas ve üzerine de bonservis parası alınarak ayrılabileceği ifade ediliyor.

SOL BEK İÇİN BÜLENT CEVAHİR

9 numara pozisyonu için 3 isimle ilgilenen Kocaelispor net bir 9 numara almak için de yoğun mesai harcıyor. Sol bek için düşünülen isimlerin başında ise Hatayspor’da forma giyen Bülent Cevahir geliyor. Manisaspor alt yapısında yetişen, Balıkesir, Yeni Malatya ve Karagümrükspor formaları da giyen 29 yaşındaki futbolcunun Hatay ekibi ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bülent ile kiralık olarak anlaşılması hedefleniyor. Bülent, Hatay ekibinde bu sezon 5 lig ve 1 de kupa maçında toplam 162 dakika sahada kaldı.