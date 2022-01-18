18 Oca 2022 - 16:22- Gündem G: 18 Oca 2022 - 16:27

Büyükşehir Meclisi’nde tarım alanı tartışması!

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında ilk oturumda Mutlak Tarım alanları ile ilgili olarak yanlış bilgilendirildiğini söyledi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Büyükşehir Meclisi’nde tarım alanı tartışması! mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı ikinci oturumu Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 27 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısına Başkanvekili Zinnur Büyükgöz başkanlık etti

CUMHURİYET PARKI’NDAKİ KAFE İZMİT BELEDİYESİ’NE VERİLDİ

İzmit Cumhuriyet Parkında bulunan, tartışmalara neden olan kafe tahsisi konusunda bilindiği gibi bu alanın mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne aitti. İzmit Belediyesi geçtiğimiz aylarda tahsis uzatılmadan önce Cumhuriyet Parkı’ndaki kafeyi hizmete açmıştı. Büyükakın, Cumhuriyet Parkı’ndaki kafenin tahsisinin İzmit Belediyesi’ne verileceğini ifade etmişti. Söz konusu madde bugünkü meclis toplantısına geldi. Mecliste alınan karar doğrultusunda Cumhuriyet Parkı içerisindeki kafenin tahsisi meclis üyelerinin oy birliğiyle İzmit Belediyesi’ne devredildi. Ancak parkın mülkiyeti hala Büyükşehir Belediyesinde.

BÜYÜKŞEHİR’E YAPILAN DEVRİN HEP SÜRMESİ NEDENİYLE ŞERH

Büyükşehire ait İzmit Kozluk Mahallesi Sekapark İçi 1. Etap No: 46-B adresinde bulunan Marina Kafe’nin de içinde bulunduğu 3-4-5 No’lu işyerlerinin işletilmesinin açık alanı ile birlikte, kafeterya ve çay bahçesi olarak kullanılmak üzere Antikkapı’ya devrine CHP grubu Büyükşehir’e yapılan devrin hep sürmesi nedeniyle muhalefet şerhi koydu. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

GÖLCÜK’TE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN ADIM

Gölcük Merkez Mahallesi 4,63 hektar büyüklüğündeki riski alan ilan edilen bölgede kentsel dönüşüm sürecinin etkin ve hızlı bir şekilde devam etmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gölcük Belediyesi ve Büyükşehir arasında protokol yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer “Oy birliğiyle geçen madde için teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız Büyükakın Ankara’da yaptığımız görüşmede kentsel dönüşüm ile alakalı destek olacağını söylemişti. Yapılacak olan protokol çerçevesinde inşallah Gölcük’te kentsel dönüşüm harekete geçecek.

ARAÇ ALIMINA OY BİRLİĞİ

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın Merkez ve Gebze Sebze ve Meyve Hal Tesisleri’nde mal getiren araç giriş ücreti başlığı altın da tahsil edilen kalemlere ek olarak Kocaeli’de kayıtlı çiftçi kayıt belgesi olan üreticilerin mal getirdikleri küçük araçlar, kamyonetler, transit araçlar vb. ücreti adı altında 2022 gelir tarifesine eklenmesi oy birliğiyle kabul edildi.  Engelli bireylere yönelik çalışmalar kapsamında Türkiye Beyazay Derneği ve Görsem Görme Engelliler Derneği Kocaeli Şubesi ile belediye arasında işbirliği protokolü oy birliğiyle kabul edildi. Kocaeli genelinde sokak hayvanlarını toplama hizmeti kapsamında kullanılmak üzere 8 adet çift kabin ticari araç, evde bakım hizmetleri, Hoşgeldin Bebek Projesi ve Aile Kalkanı Hizmetleri’nde kullanmak üzere 32 adet hafif ticari araç, Engelsiz Taksi Hizmetleri’nde kullanılmak üzere 4 adet litfli hafif ticari araç ve 6 adet litfli minibüs olmak üzere toplamda 50 adet aracın 30 Eylül 2024 tarihine kadar kiralanması oy birliğiyle kabul edildi.

YÜRÜYÜŞ YOLU’NDA BULVAR İSMİ DEĞİŞTİ

Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir arasında Özel Eğitim Sınıflarının Donanım ve Alt Yapılarının Güçlendirilmesine ilişkin işbirliği protokolü yapmak üzere başkanlık makamına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.  36 adet BMC marka Procity model CNGH yakıt sistemine sahip otobüslerin Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş.’ye aynı sermaye olarak kaydedilmesi komisyona geri gönderildi. Meclis toplantısında Yürüyüş Yolu Projesi’yle birlikte isim değişikliği gündeme gelmişti. Büyükşehir Belediyesi İsimlendirme Komisyonuna gelen gündem maddesinde Cumhuriyet Caddesi olarak bilinen caddenin ile Hürriyet Caddesi’nin kesişimine “Cumhuriyet Bulvarı” denildi. Söz konusu gündem maddesinin oy birliğiyle mecliste kabul edildi.

TARIM ALANI TARTIŞMASI

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Ovacık, Yağcılar, Mudarlı, Ahatlı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Kadıllı, Kargalı, Elbizli, Eleşli-Kangıllı ve Tepemanayır Mahalleleri Meskun Konut Alanı (Kırsal Nitelikli) sınırlarının revize edilmesi ve yapılan düzenlemenin 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunda rant tartışması meclisi germişti. Büyükgöz, aynı konuyu gündeme getirerek yanlış bilgilendirildiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: “İlk mecliste ben yanlış bilgilendirildim. Mutlak Tarım ile ilgili olarak yanlış bilgilendirildiğimi söyledim.  100 hektar dedi gerçeği 54 hektar. 2022 yılı sonunda Gebze’de imar ile ilgili sorunları sıfır yapmak istiyoruz. Bizim her türlü çalışma planımız hazır. Diğer bütün köylerde imara dair ihtiyaçlar, ufak tefek tamamlamalar yaşanacak. Diğer ilçeler binlik uygulamayı yapmaya geçtiklerinde bu ihtiyaçlar çıkacak. Gebze hariç 11 belediyemiz köy yerleşik alanlarında uygulamaya geçtiklerinde bu ihtiyaçlar ortaya çıkacak” dedi.

“BURADA BİR ADALETSİZLİK VAR”

CHP grup başkanvekili Engin Taşdemir konuya ilişkin, “İlk olarak o günkü konuşmada meclisi siz yanılttınız. Orhan Bey’i yanlış söylemekle itham ettiniz. Rant bir kazanç kelimesidir. Birçok insanın yerlerini imara açtınız, mutlak tarım olmadığını kabul ettiniz. Orhan Bey’den özür dileseydin. Asıl konu orada Kocaeli’nin diğer ilçelerinde yüzlerce bununla ilgili talep geldi. Vatandaşların tabinin yüzde 99’u ret yedi. Ama Gebze’de tamamında 500 dönüm arazi imara açıldı. Burada bir adaletsizlik var” ifadelerinde bulundu.

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18 Oca 2022 - 16:22 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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