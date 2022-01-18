Yabancıların konut satışına kısıtlama getirilmeli

Konut istatistikleri hakkında bilgi veren Gayrimenkul Brokeri Songül Özsan, “Konut satışlarında İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu” dedi.

KONUT SATIŞLARI ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışlarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 bin 576’ya çıktığına dikkat çeken Özsan, “2021 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 26 bin 469 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u 12 bin 384 konutla Antalya, 3 bin 672 konut satışıyla Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılı Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 300 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 827 konut satışı ile Antalya, 489 konut satışı ile Ankara izledi” ifadelerini kullandı.

İRAN İLK SIRADA

İran vatandaşlarının 2021’de 10 bin 56 konut satın aldığını belirten Özsan, “Onu 8 bin 661 konut ile Irak ve 5 bin 379 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. Afganistan, Almanya, Kazakistan, Kuveyt, Azerbaycan, ABD vatandaşları da Türkiye’ye ilgi gösteren ülkelerin başında geldi” diye konuştu.

‘KISITLAMA GETİRİLMELİ’

Yabancıların konut almasının en büyük nedeni TL’deki değer kaybı ve 250 bin dolara gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesi. Yabancılara konut satışında belli kısıtlamaların olması gerektiğini dile getiren Özsan, “Türkiye’ye döviz girmesi açısından yabancılara konut satışı çok önemli ancak kendi vatandaşlarımızın kiralık ve satılık ev bulamadığı bir dönemde yabancılara satışlara dikkat etmek gerekiyor. Daha önce konut bedeli, 1 milyon dolardı bu 250 bin dolara düşürülmüştü. Şimdi bir de inşaat stoklarının erimesi nedeniyle önümüzde 3-5 yıl konut ihtiyacı yaşanırken neden yabancılara satış yapılıyor? Beylikdüzü, Esenyurt gibi bölgelerdeki bazı sitelerde tamamen yabancılara yönelik satış yapılıyor. Bunlara izin verilmemeli, yabancıya satışta site toplamına göre yüzde 5-10 oranında kısıtlama getirilmeli” ifadelerini kullandı.

SURİYELİDEN ÇİNLİYE…

Türkiye’yi tercih eden yabancıların ülkeleri hakkında da bilgi veren Özsan, “Suriye, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi ülkeler ilk sıralarda ancak Çinliler de TC pasaportu alıp ABD’ye kolay gitmek için konut alıyor. Hatta bu yüzden bazı sitelerde yüzlerce daire satın almışlardı. Türkiye vatandaşlarının konut bulamadığı bugünlerde bu durum önemli bir sıkıntı yaratıyor” dedi.

‘EV DEĞİL OFİS SATALIM’

Özsan yabancıya konut satışı yerine ofis ve dükkan satışının yapılması gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Konut bulunmazken, eldeki sınırlı konutları da yabancılara vermek doğru değil. Ancak şu anda ofis ve dükkânda büyük arz fazlası var. Bu arz fazlasının eritmek için yabancılara ofis ve dükkân satılabilir. Böylelikle hem daha yüksek gelir elde edilir hem de vatandaşların ev bulma sorunu çözülür.”