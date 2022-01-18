18 Oca 2022 - 16:32- Ekonomi G: 18 Oca 2022 - 16:33

“Lassa ile Yine Bekleriz”
“Lassa ile Yine Bekleriz” mask

Brisa’nın büyük ilgi gören “Lassa ile Yine Bekleriz” serisi, ikinci sezonunda Zafer Algöz ve Can Yılmaz’ın kendine has yorumları ve keyifli sohbetleriyle izleyici ile yeniden buluşuyor. Keyifli bir kış rotası izleyecek olan ikili yeni sezonda Sinop, Amasra, Artvin, Ardahan, Kars, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Halfeti’nin eşsiz coğrafyasını ve leziz mutfağını ekranlara taşıyor.

18 Oca 2022 - 16:32 - Ekonomi

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“Lassa ile Yine Bekleriz” mask
“Lassa ile Yine Bekleriz”
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