SEDAŞ’ta yeni dönem başlıyor

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Stargate Yetenek Programı bu yıl da gençlere mezun olmadan deneyim imkânı sunuyor. Bolu, Düzce, Gebze, Kocaeli ve Sakarya’daki üniversitelerin Elektrik veya Elektrik & Elektronik Mühendisliği bölümlerinde son sınıfta okuyan ya da yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler, program sayesinde mezun olmadan önce enerji sektörünü deneyimleme şansına sahip olacaklar.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

Yaratıcı bakış açısı taşıyan, değişime hazır, enerjisi yüksek ve dinamik mühendis adaylarını bekleyen Stargate Yetenek Programında başvurular online yapılacak. www.kariyer.net adresi üzerinden başvurularını ileten gençler arasından programa katılmaya hak kazananlar, SEDAŞ bünyesinde 7 ay boyunca tecrübe edinerek gelişim imkânı yakalayacaklar. Elektrik dağıtım süreçlerini hem sahada hem ofiste takip edecek adaylar; teknik eğitim, mentorluk ve kişisel gelişim eğitimleri gibi uygulamalarla kariyer yolculuklarına başlayacaklar. Genç mühendisler, programın ardından yapılacak değerlendirmelere göre SEDAŞ’ta başlangıç seviyesinde uzman veya mühendis kadrolarında iş imkânı bulabilecekler.