Albaraka Türk en fazla kira sertifikası ihraç eden banka oldu

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre, katılım bankaları tarafından ihraç edilen kira sertifikaları; 2021 yılında toplam 96,9 milyar TL hacme ulaştı. 2020 yılına kıyasla yaklaşık %79 büyüyen sektörde en büyük payı ise yüzde 23’le yine Albaraka Türk aldı. Kira sertifikası ihraçlarının bu yıl da ön planda olmaya devam edeceğini belirten Albaraka Türk Genel Müdür Vekili Malek K. Temsah; bu yıl kurumsal firmaların kira sertifikası ihraçlarına da aracılık edeceklerini duyurdu.