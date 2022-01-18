Allianz Türkiye hedef büyüttü

Allianz Türkiye’nin, inovatif startup’larla iş birliğini güçlendirmek, startupların girişimlerini hızlandırmak ve sigorta sektöründe inovasyonu desteklemek hedefiyle Hackquarters iş birliği ile hayata geçirdiği HackZone Scale Up Accelerator programı tamamlandı. Sigorta sektöründe bir ilk olan ve 6 ay süren program kapsamında 87 başvuru arasından 5 girişim seçildi.

YENİ YATIRIM

Program mezunları arasından üç girişim yurt içi ve yurt dışından toplam 750 bin dolarlık yatırım aldı. Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, “Sektörümüze yenilikçi iş modelleri kazandırmayı ve startupların girişimlerini hızlandırmayı amaçladığımız HackZone Scale Up Accelerator Programımızla girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ettik” dedi.