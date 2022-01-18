Allianz Türkiye hedef büyüttü

Allianz Türkiye’nin, inovatif startup’larla iş birliğini güçlendirmek, startupların girişimlerini hızlandırmak ve sigorta sektöründe inovasyonu desteklemek hedefiyle Hackquarters iş birliği ile hayata geçirdiği HackZone Scale Up Accelerator programı tamamlandı. Sigorta sektöründe bir ilk olan ve 6 ay süren program kapsamında 87 başvuru arasından 5 girişim seçildi.
YENİ YATIRIM
Program mezunları arasından üç girişim yurt içi ve yurt dışından toplam 750 bin dolarlık yatırım aldı. Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, “Sektörümüze yenilikçi iş modelleri kazandırmayı ve startupların girişimlerini hızlandırmayı amaçladığımız HackZone Scale Up Accelerator Programımızla girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ettik” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.