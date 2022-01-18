Profilo, “Oh be” dedirtiyor

Hayatı kolaylaştıran çözümler sunan ve insanların sevdiklerine özen göstermesine yardımcı olan Profilo, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “Oh be Profilo Varmış” kampanyasıyla tüketiciye “oh be” dedirtmek için çıktığı bu yolda hayvan dostlarımızı da unutmadı. 45 yıldır tüketicinin beklenti ve ihtiyaçlarını analiz ederek ürünlerini hayatı kolaylaştırmaya yönelik geliştiren Profilo, bu kez patili dostlarımızın ihtiyaçlarına kulak verdi.
FARKLI NOKTALAR
Şimdilik 50 noktada köpek kulübesi konumlandırması gerçekleştirilen projeyle minik dostlarımızın soğuk kış günlerinde kelimelerle “oh be” diyemeseler de sıcacık kulübelerinde kendilerini mutlu ve güvende hissetmeleri amaçlanıyor. Proje, yıl içinde farklı noktalarda kulübe konumlandırılarak sürdürülecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.