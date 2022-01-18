18 Oca 2022 - 16:36- Ekonomi G: 18 Oca 2022 - 16:37

Profilo, “Oh be” dedirtiyor

Profilo, sokaklardaki patili dostlarımızın kışı sıcak bir yuvada geçirmeleri amacıyla 50 noktada köpek kulübesi konumlandırması başlattı.
Profilo, “Oh be” dedirtiyor mask

Hayatı kolaylaştıran çözümler sunan ve insanların sevdiklerine özen göstermesine yardımcı olan Profilo, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “Oh be Profilo Varmış” kampanyasıyla tüketiciye “oh be” dedirtmek için çıktığı bu yolda hayvan dostlarımızı da unutmadı. 45 yıldır tüketicinin beklenti ve ihtiyaçlarını analiz ederek ürünlerini hayatı kolaylaştırmaya yönelik geliştiren Profilo, bu kez patili dostlarımızın ihtiyaçlarına kulak verdi.

FARKLI NOKTALAR

Şimdilik 50 noktada köpek kulübesi konumlandırması gerçekleştirilen projeyle minik dostlarımızın soğuk kış günlerinde kelimelerle “oh be” diyemeseler de sıcacık kulübelerinde kendilerini mutlu ve güvende hissetmeleri amaçlanıyor. Proje, yıl içinde farklı noktalarda kulübe konumlandırılarak sürdürülecek.

18 Oca 2022 - 16:36 - Ekonomi

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