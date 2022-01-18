‘Kocaeli Hayvan Hakları’, bu kış da can dostlarımızı yalnız bırakmıyor

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği tarafından sokak hayvanlarının kış aylarında soğuktan korunmaları amacıyla Karamürsel Belediyesi’nden talep edilen 11 adet tahta kulübe ve Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilen mamalarla birlikte ilçenin kırsal noktalarına belediye ekipleri ve dernek başkanı ile üyeleri tarafından bırakıldı. Dernek Başkanı Selma Pilatin Pek yaptığı açıklamada, “Sokakta yaşayan hayvanların hayatlarını devam ettirebilmesi, zorlu kış şartlarında veya yaz sıcaklarında başlarını sokabilecekleri bir yuvanın ve her acıktıklarında karınlarını doyurabilecekleri bir yiyeceğin olmasına bağlıdır” dedi.

“VİCDANİ BİR GÖREV”

Başkan Pek devamında, “Sokakta yaşayan hayvanlara yardım etmek, vicdani bir görev olmanın yanında, hayvanların daha iyi şartlar altında yaşamlarını sürdürmeleri için de önem teşkil eden bir eylemdir. Sahipsiz sokak hayvanlarına, beslenmeden sağlıklı barınak teminine kadar her alanda sahip çıkan, bu amaçla hareket eden hayvan severler ve can dostlarımıza karşı duyarlı olan Büyükşehir Belediyesi’ne, Karamürsel Belediyesi’ne, sokak hayvanları için yiyecek, barınak, içecek su ve uygun yaşam koşulları oluşturmak amacıyla girişimlerde bulunan vatandaşlarımıza, kulübe dağıtımında, beslenmelerinde derneğimize destek olan ekip arkadaşımız Bahar Gök Karakuş’a teşekkür ediyorum” dedi.