"Mesleğimiz, hazır giyim ile değerini kaybetti"

Karamürsel’de 60 yıldır terzilikle uğraşan ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 3 çocuğundan birini kaybeden 73 yaşındaki Lütfi Akay, ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü aşkla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Çocukluk yıllarında yaz tatillerinde bir terzinin yanına çırak olarak giren Akay, 1962'de ilkokulu bitirmesiyle eğitimine devam etmeyerek terzi olmaya karar verdi. Ustasının yanında işi öğrendikten sonra 4 Temmuz Mahallesi'nde dükkan açan Akay, eline aldığı iğne ipliği 60 yıldır bırakmadı. Mesleğini eskisi gibi rağbet olmasa da ilk günkü heyecanla sürdüren Akay, gücü yettiği sürece giysi dikmek istiyor.

“TANIDIKLAR ARAYA GİRMEDEN ÇIRAK OLAMAZDINIZ”

Akay, terziliğin yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdiğini anlattı. Akay, "1962'den bu yana terzilik mesleğimi yapıyorum. Bu meslekte çok fazla kişi yetişmez çünkü zor meslek, tahammül edilmesi lazım. Geçmiş yıllarda ilçemizde 20'yi aşkın terzi dükkanında birçok çırak çalışıyordu. Benim zamanlarımda, bir terzinin yanına çırak girebilmek için hatırı sayılır kişiler araya girmeden çırak olamazdınız. Terzilik, hazır giyim sektörünün gelişmesiyle günümüzde eski değerini kaybetti. Mesleğin eski değerini kaybetmesi üzücü” dedi.

“ZAMANLA ÇOĞU DÜKKAN KAPANDI”

Akay, "Geçmiş dönemlerde dükkanı olan 20'yi aşkın terzi esnafı, şimdi 9-10 dükkan olarak devam etmeye çalışıyor. Müşteri sayımız zamanla azaldı. Daha çok bakım, onarım ve katlama işi yapıyoruz. Şu anda sıfırdan bedenine göre kıyafet diktiren ve tercih eden yok. Müşterilerimiz bizim yaşlarımızdakiler. Bir takım elbiseyi 4-5 günde yapıyoruz. Makine olayı yok, hep el ile işimiz. Konfeksiyon çıktı terzilik bitti, mesleğimiz son demini yaşıyor” ifadelerini kullandı.