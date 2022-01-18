Bağımsız Fotoğrafçılar, Otu’nun fotoğraflarına hayran kaldı

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, Cuma etkinlikleri kapsamında dernek üyesi Metin Otu'nun enfes fotoğraflarını izleme fırsatı buldu. İlgili bir kalabalığın izlediği sunumda Metin Otu, “Dünden Bugüne" adlı gösterisi ile hem kendi fotoğraf gelişimini gözler önüne serdi hem de izleyenlere görsel bir gösteri sundu.

Soru cevaplarla devam eden etkinlikte Metin Otu, fotoğrafların çekim teknikleri üzerinde de açıklamalarda bulunarak üyelerin yeni bilgiler edinmesini sağladı.

Sunum alkışlarla sona erdi.