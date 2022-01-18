Bağımsız Fotoğrafçılar, Otu’nun fotoğraflarına hayran kaldı

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, Cuma etkinlikleri kapsamında dernek üyesi Metin Otu'nun enfes fotoğraflarını izleme fırsatı buldu. İlgili bir kalabalığın izlediği sunumda Metin Otu, “Dünden Bugüne" adlı gösterisi ile hem kendi fotoğraf gelişimini gözler önüne serdi hem de izleyenlere görsel bir gösteri sundu.
Soru cevaplarla devam eden etkinlikte Metin Otu, fotoğrafların çekim teknikleri üzerinde de açıklamalarda bulunarak üyelerin yeni bilgiler edinmesini sağladı.
Sunum alkışlarla sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.