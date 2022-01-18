“Pazar esnafımız ürününü artık kilo ile değil, gramla satıyor”

Deva Partisi Teşkilatları, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak pazar ziyaretleri gerçekleştirdi. Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile beraber Akse Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nı ziyaret ederek esnafın sıkıntı ve problemlerini dinledi. Programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. İlçe Başkanı Saraç, “Masraflarını dahi karşılayamayan esnafımız, bugün ülkeyi yönetenlerin yanlış ekonomi politikaları yüzünden bir çıkmazın içine girmiştir. Ekonomik kriz her geçen gün artarak derinleşmektedir” dedi.

“ÜLKEMİZİ BU KRİZDEN BİZ ÇIKARACAĞIZ”

Saraç, “Esnafımız aldığı ürünü satamamaktan, vatandaşımız ise pahalılık yüzünden alım gücünün düşmesinden çok şikayetçi. Esnafımız bir kısım ürünleri kilo ile değil, artık gramla sattıklarını, bu durumdan dolayı çok üzüntü duyduklarını ifade ediyor. Deva Partimizin iktidarında Ekonominin Mimarı Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan ve kadrolarımızla ülkemizi ve insanımızı bu kriz ortamından çıkaracağız. İnsan onuruna yakışır bir hayat standardına hep beraber ulaşacağız” ifadelerini kullandı.