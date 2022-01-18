İYİ Parti İzmit, 50 mahalle başkanını bilgilendirdi

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı tarafından 50 mahalle başkanının katılımı ile mahalle başkanları toplantısı gerçekleştirildi. İlçe binasında düzenlenen toplantıya İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İl Teşkilat Başkanı Nusret Acur, İl Başkan Yardımcısı Emre Evren, İl Yöneticileri Banu Aykan ve Yavuz Afşar Demir, İlçe Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız, İlçe Başkan Yardımcıları Tuğba Kahyaoğlu, Abdurrahman Akgül, Nevin Ayyıldız, Erol Derin ve Nebiye Demirtaş ve İlçe Yöneticileri katıldı. Toplantı sonunda ataması yapılan Ayazma Mahalle Başkanı Hüseyin Yücel, Hatipköy Mahalle Başkanı Burcu Gümüş, Karabaş Mahalle Başkanı Serap Kandemir’e yetki belgeleri takdim edildi.