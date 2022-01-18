YRP’li gençlerden İYİ Partili gençlere ziyaret

Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı ve yönetimi, Kocaeli olarak tüm partilere ziyaret gerçekleştirmeye başladı. İl Gençlik Kolları Başkanı Necmettin İşlek, “Siyasete nezaket ve zarafet getireceğiz düsturuyla çıktığımız yolda, bu akşam İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Sn. Gökçe Nesli Kondu ve yönetimini ziyaret ettik. Güncel siyaset ve gençlerin sorunlarının konuşulduğu verimli bir sohbet gerçekleştirildi. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz” dedi. İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kondu da ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek YRP’lilere teşekkür etti.