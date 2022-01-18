YRP Genel Merkezi’nden Derince’ye çıkarma

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Doğan Bekin ve Mehmet Altınöz, İl Başkanı Mehmet Aras, İl Başkan Yardımcıları, Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe ve yönetimi, Derince’de sivil toplum kuruluşları ve hemşeri derneklerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete Derince Esnaf Odası Başkanı Bekir Sargın’ı ziyaret ederek başlayan partililer, Derince esnafının sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundular.
“ÜLKENİN UMUDU ERBAKAN”
Daha sonra YRP heyeti; sırayla Derince Ekspres Gazetesi, Erzurumlular Derneği, Serhat İlleri (Kars-Ardahan-Iğdır) Derneği, Ordulular Derneği, Marmara Mardinliler Derneği ve Derince Kızılay Şubesi’ne ziyaret gerçekleştirdiler. Parti heyeti ülke sorunlarını çözmek için geliştirdikleri ekonomi kaynaklar kitabı çözüm önerilerini ve ‘81 İle 640 Refah Projesi’ni anlattı. Mehmet Altınöz, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan ülkenin umudu olarak görülmeye başlandığını belirtti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.