Toplam 15 kişilik yönetim kurulundan 10 kişinin istifa etmesiyle düşen CHP Karamürsel İlçe Örgütü’ne kayyum atanmıştı. İlçe eski Başkanı Şinasi Yazar’ın kayyum başkanı olarak atandığı CHP Karamürsel’de ilk başkan adayı, Karamürsel Belediye Meclis Üyesi Emel Kabataş oldu. Yönetimi düşen İlçe Başkanı Suat Ülkü’nün yeniden aday olmayacağı öğrenildi. Ülkü’nün yönetiminde bulunan ve istifa edenler arasında yer alan Anıl Aksu ise başkan adaylığını açıklayan ikinci isim oldu. Şinasi Yazar, “5 kişiden oluşan kayyum heyeti olarak parti ile ilgili alt yapı çalışmalarımızı tamamladık ve 30 Ocak Pazar günü kongre kararı aldık. Kongre saat 13.00-17.00 arası Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek” dedi.
18 Oca 2022 - 16:42- Siyaset Güncelleme: 18 Oca 2022 - 16:44
CHP Karamürsel’de Aksu da aday
Yönetim düşünce kayyum heyeti atanan CHP Karamürsel İlçe Örgütü’nün olağanüstü kongresi 30 Ocak’ta yapılacak. Meclis Üyesi Emel Kabataş’ın ardından Anıl Aksu da başkanlık için adaylığını açıkladı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.