Derince’de sağlık semineri yapılacak

Kültürel etkinlikler kapsamında konferanslar ve seminerlerin yoğun bir şekilde gerçekleştiği Derince’de etkinlikler devam ediyor. Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programlar kapsamında bu kez alanında uzman isimlerden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, ilçe halkı ile buluşacak. Yenikent Kültür Merkezi’nde (Kapalı Pazar üstü) gerçekleşecek olan seminerde Prof. Dr. Karamehmetoğlu, 'Bel ağrısı ile yaşamak zorunda değilsiniz' konusunda katılımcılara önemli bilgiler verecek. Tüm ilçe halkının davetli olduğu sağlık semineri 21 Ocak Cuma günü saat 20:00’de gerçekleşecek.