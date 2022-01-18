Kültürel etkinlikler kapsamında konferanslar ve seminerlerin yoğun bir şekilde gerçekleştiği Derince’de etkinlikler devam ediyor. Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programlar kapsamında bu kez alanında uzman isimlerden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, ilçe halkı ile buluşacak. Yenikent Kültür Merkezi’nde (Kapalı Pazar üstü) gerçekleşecek olan seminerde Prof. Dr. Karamehmetoğlu, 'Bel ağrısı ile yaşamak zorunda değilsiniz' konusunda katılımcılara önemli bilgiler verecek. Tüm ilçe halkının davetli olduğu sağlık semineri 21 Ocak Cuma günü saat 20:00’de gerçekleşecek.
18 Oca 2022 - 16:44- Gündem Güncelleme: 18 Oca 2022 - 16:46
Derince’de sağlık semineri yapılacak
Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan sağlık seminerinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, katılımcılara önemli bilgiler verecek
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.