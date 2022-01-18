Başkan Söğüt’ten Salman’a plaket

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Sarnıç Han İş ve Yaşam Merkezi’nde tahsisi yapılan Tapu Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Tapu Müdürü Bekir İlgin Salman’la bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, öncesinde müdürlüğü gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Şener Söğüt, “Mevcut Kaymakamlık binamız içerisinde yoğunluk vardı.

YENİ YERİ GEZDİ

Burayı Tapu Müdürlüğümüze tahsis ederek hem orayı rahatlattık hem de vatandaşlarımızın daha rahat hizmete ulaşımını sağladık” dedi. Tapu Müdürlüğü ile birlikte Sarnıç Han İş ve Yaşam Merkezi içerisinde icra Müdürlüğü ve ilçe seçim kuruluna da yer tahsisi yapıldığını belirten Başkan Söğüt, “İç tefrişatı devam ediyor, en kısa sürede buralar da aktif hale gelecek” ifadelerini kullandı.

ÇOK GÜZEL OLMUŞ

İlçe Tapu Müdürü Bekir İlgin Salman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımıza ilgi ve desteği için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Tapu Müdürlüğü’nün içerisini gezen ve yetkililerden bilgiler alan Başkan Şener Söğüt’e vatandaşlar da teşekkürlerini iletti. Vatandaşlar, “İlçemizin gerçekten bu hizmete ihtiyacı vardı. Çok güzel olmuş” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt de sohbetinde, “Bu kentin insanı, her şeyin en güzeline layık” ifadelerini kullandı.