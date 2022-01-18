Kartepeli kamyon şoförü kazada yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Nizamettin Kaplan idaresindeki 41 KK 268 plakalı kamyon Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Beykoz Riva Sapağı'na gelmeden önce henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyon bir anda yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yapılan kontrolde kamyon sürücüsünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Sürücünün cenazesi kimliği belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Merkezine götürülürken isminin Nizamettin Kaplan (58) olduğu belirlendi. 2 çocuk babası Kaplan’ın Kartepe Eşme Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi üzerinde ikamet ettiği ve kamyonu ile İstanbul’a marul götürdüğü dönüş yolunda yaşanan kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaplan'ın cenazesinin Yeni Eşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Eşme mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.