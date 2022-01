CHP'den AKP hakkında kamuda torpil iddiası

CHP Kocaeli İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kocaeli’deki AK Partili isimlerin kamu kuruluşlarında yakınlarını torpille işe alım zinciri büyüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştirakı Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık’ın oğlu Oğuz Sağlık’ı AK partili Kandıra Belediyesi’nde işe gitmeden memuriyet hakkı kazandırmasının ardından İSU’da göreve başlattığının ortaya çıkması büyük skandala yol açmıştı. AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ‘Konu hukuka aykırı değil, etik de değil’ diyerek olayın kapandığını ifade etmişti. Bu kez aralarında Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın da yer aldığı AK Partili farklı isimlerin yakınlarını Kocaeli’deki belediyelerde farklı görevlerde torpille istihdam ettiği ortaya çıktı.

MİLLETVEKİLİ KARDEŞİNİ İŞE ALDIRDI

Pandemi dönemindeki yasak uygulamasını delerek oğlu için bin 500 kişilik düğün düzenlemesiyle gündeme gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın kardeşi Ahmet Yaman’ı AK Partili Darıca Belediyesi’nde işe yerleştirdiği ortaya çıktı. Kocaeli Belediyesi’nin 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yapan ve CHP’li kadınların taşıdığı “Yaşasın kadınlar, kadınlar yaşasın’ pankarttaki yazıları photoshop ile değiştirerek ‘Kadına özgürlük, sevişiriz, cenabet gezeriz, Tayyip sana ne, yaşasın laiklik’ şeklinde paylaşarak infial yaratan Necmi Özen’in, kızı Büşra Özen’in AK Parti Darıca Belediyesi’nde sözleşmeli olarak 2 ay önce işe başladığı ortaya çıktı . Kanada’ya giden vatandaşlar için ‘Gay’ ifadesini kullanarak infial yaratan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in ise, daha önce belediyenin reklam işlerini verdiği ablasının oğlu Eser Soydaş’ı belediyede şoför olarak işe aldığı ancak Soydaş’ın belediyeye gelmeden maaş aldığı öğrenildi. Dilovası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Recep Karakoç’un da teyzesinin oğlu olduğu bilinen Başkan Şayir’in yine dayısının oğlu Adem Sural’a sözleşmeli mühendis olarak iş başı yaptırdığı öğrenildi.

AK PARTİLİLERİN YAKINLARINA MEMUR KIYAĞI ZİNCİRİ

Geçmiş yıllarda da yine İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, ağabeyi Fahri Sağlık, geçmiş dönem İSU Genel Müdürü ve şu an Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, geçmiş dönem İSU Genel Müdür Yardımcısı şu an Samsun Büyükşehir Belediye Su ve Kanalizsyon genel Müdürü Bahattin Yanık’ın kendi çocuklarını AKP’li belediyelerde özel kalem gibi pozisyonlara memuriyet hakkı kazandırmak için işe gitmelerine gerek kalmadan yerleştirdikleri ve kamu kuruluşlarında işe başlattıkları ortaya çıkmıştı. Kocaeli’de büyüyen skandala her gün bir yenisi eklenirken konuyla ilgili araştırmalarını devam ettirdiklerini söyleyen CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

TORPİL DÜZENİNİ YIKANA KADAR HEPSİNİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

“KPSS’de yüksek puan alıp mülakatlarda usulsüzce elenen, lisans, yüksek lisans, doktora mezunu on binlerce gencimiz işsizken Kocaeli’de yıllardır dile getirdiğimiz torpil skandalını utanmadan, arlanmadan sürdürüyorlar. Gençlerimiz çalışmalarının karşılığını alamadan torpil düzenin içerisinde adeta kayboluyor. On binlerce gencin, vatandaşın hakkını gasp ederek kamu kuruluşlarında AK Partili isimlerin yakınlarına uygulanan bu torpil kıyakları ortaya çıktığında sıkılmadan ‘Hukuka aykırı değil ama etik de değil’ diyebiliyorlar. Bizler bu torpil düzenini yıkana kadar tüm usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Halkımız da en güzel cevabı sandıkta verecektir.”