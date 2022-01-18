Türk Diyanet Sen Kocaeli’de deprem! Genel Başkan yönetimi ile birlikte istifa etti

Kocaeli’nin en etkin din adamları sendikalarından olan Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı yönetimi ile birlikte istifa etti. Türk Diyanet Vakıf-Sen genel merkezi ile bir süredir araları bozuk olan Karadaşlı ve yönetimi iletişim olumsuz tutum ve davranışları nedeni ile sendikadan istifa etti. Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan kongre süreci öncesi genel merkez ile yaşanan anlaşmazlık istifayı getirdi. Karadaşlı ve yöneticileri Numan Uysal, Tayfun Ese, Mustafa Ayar, Bilal Akbaş ve Alaaddin Akpınar bundan sonra sendikal mücadeleye Diyanet Birlik Sen çatısı altında devam edecek.

“MAZERET DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETTİK”

İstifaların duyurusunu yapan Mehmet Ali Karadaşlı, “Şube Yönetim Kurulu olarak Sendika Genel Merkezinin anlayıştan uzak, insani münasebetlerle bağdaşmayan, Kocaeli Şubemize karşı olumsuz tutum ve davranışlarını kıymetli üyelerimize bugüne kadar hissettirmemeye gayret ettik. Görev süremiz boyunca üyelerimizin yanında durmaya, emanetlerine sahip çıkmaya, en güzel bir şekilde temsil etmeye ve problemlerine çözüm üretmeye gayret ettik. Mazeret değil çare ürettik” ifadelerini kullandı.

“EKİBİMİZ İLE BİRLİKTE İSTİFA ETTİK”

4.Olağan Genel Kurul öncesi ve sonrasında bir takım olaylar yaşadıklarını belirten Karadaşlı, “Yaşadığımız süreçten bugüne içinde bulunduğumuz yapıda sendikal mücadelemizi sürdürme imkanımız kalmadığından hem birbirimize verdiğimiz söze hem de üyeliklerini emanet olarak aldığımız değerli dostlarımıza daha güzel hizmetler üretebilmek için onurlu bir karar ve şahsiyetli bir duruş ortaya koyduk. Uzun yıllardır üyesi olduğumuz, ilçe temsilciliği, şube yöneticiliği yaptığımız ve son dört yıldır üyelerimizin güveni ve desteği ile yürüttüğümüz Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanlığından ve Yönetim Kurullarından ve de sendika üyeliğinden ekibimiz ile birlikte istifa ettik” dedi.

“ZOR OLANA TALİP OLDUK”

Karadaşlı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Üyelerimizi ziyaret ederek yaşadığımız süreci ve aldığımız bu kararın gerekçelerini bir bir anlatacağız. İstişarelerimizi birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Biz kolay olana (yola çıktığımız, birlikte yol yürüdüğümüz ve birbirimizden güç aldığımız dostlarımızı yalnız ve yüzüstü bırakmaya) değil; zorolana talip olduk. Birbirimize kenetlenerek bu süreci atlatacağımıza inandık.

DİYANET BİRLİK SEN İLE YOL DEVAM

İstifa kararı aldığımız günden bugüne gece gündüz demeden arayan, ziyaret eden, desteğini hiç esirgemeyen, emanetimiz emanetinizdedir diyerek bizleri onurlandıran değerli ve vefalı din görevlisi üyelerimize ve de dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz Bundan sonraki sendikal mücadelemizi şahsiyetli anlayışı, onurlu duruşu, sendikal birikimi ve tecrübesi ile din görevlilerinin ve kamuoyunun takdir ve güvenini kazanan DİYANET BİRLİK SEN çatısı altında sürdüreceğiz. Birliğimiz dirliğimize, beraberliğimiz kardeşliğimize vesile olmaya devam edecektir.”