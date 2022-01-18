İKM’den Emniyet Müdürü Tipioğlu’na teşekkür plaketi

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk ve yönetimi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nu ziyaret etti. Öztürk ve yönetimi, İl Emniyet Müdürü Tipioğlu’na esnafa sağladığı desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Ziyarette Dernek Başkanı Öztürk’e yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Kahya, Deniz Köseali, Suat Okuyucu, Berrin Deniz, Gülbade Pelin, Aysun Taş, Ender Özdoğan, Sertaç Sertçetin, Tayfun Akyüz, Mehmet Akbal, Füsun Tuncel, Feyza Gülşan, Mürvet Ersoy ve Seher Bozkır eşlik etti.

“DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ”

Ziyaret sonrasında açıklama yapan İKM Başkanı Murat Öztürk, “Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi’nin yapım aşamasında, kamyonların giriş ve çıkışlarında cadde içinde kalmaması ve esnafımıza daha iyi çalışma alanı sağlanması için her daim bizlere destek olan değerli müdürümüze ve Emniyet teşkilatındaki en alttan en üste kadar görev yapan herkese teşekkür ederiz. Emniyet Müdürümüz, bizleri bu ziyarette misafir edip sıkıntılarımız halinde her daim yanımızda olacaklarını bildirdi” dedi.

“İZMİT ESNAFI İLE ÇAY İÇECEKLER”

Öztürk, “Bu süreçte emniyet mensuplarının esnafın ve halkın refahını sağlamak için canla başla çalıştıklarını ve özellikle İzmit esnafının desteklerini her daim hissettiklerini belirten Sn. Veysel Tipioğlu en kısa sürede İzmit esnafı ile çay içip sohbet etmek istediğini belirterek tüm esnafımıza selamlarını iletti. Müdürüme misafirperverliği için tüm esnaflarımız adına teşekkür ederim” dedi.