Kocaeli Kahveciler Odası Olağan Genel Kurulu bugün Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (KESOB) yerinde yapılacak. Çoğunluğun aranmadığı, 840 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut Başkan Erdoğan Göçer, Enver Turgut ve Adem Çoban yarışacak. Saat 10.00’da başlayacak olan genel kurulda 7 kişilik asil ve yedek yönetim kurulu ile 3 kişilik denetim kurulu seçilecek. Öte yandan 2018 yılında gerçekleşen, Erdoğan Göçer ile başkanvekili olan Enver Turgut yarışmış, Erdoğan Göçer 137 seçimi kazanan isim olurken Enver Turgut ise 109 oy alarak seçimi kaybetmişti.
19 Oca 2022 - 09:00- Gündem Güncelleme: 18 Oca 2022 - 17:46
Kahveciler, 3 adaylı kongreye gidiyor
Kocaeli Kahveciler Odası’nın bugün gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Erdoğan Göçer, Enver Turgut ve Adem Çoban yarışacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.