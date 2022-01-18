18 Oca 2022 - 19:42- Spor G: 18 Oca 2022 - 19:44

Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı
Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı mask

Kocaelispor'a büyük umutlarla transfer edilen Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı. Mevlüt Erdinç sezonun ikinci yarısındaki ve önümüzdeki sezon alacaklarının tamamını bıraktı. Sezonun ilk yarısında biriken alacaklarının da önemli bir kısmını bıraktı. Peşinatının yanında 750 bin liraya anlaşıldı.
# Kocaelispor

18 Oca 2022 - 19:42 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Akarca 41 - Kaç para kaldırdı net haberi doğru verin. Peşin ne aldı kim biliyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Ocak 21:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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