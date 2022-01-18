Kocaelispor'a büyük umutlarla transfer edilen Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı. Mevlüt Erdinç sezonun ikinci yarısındaki ve önümüzdeki sezon alacaklarının tamamını bıraktı. Sezonun ilk yarısında biriken alacaklarının da önemli bir kısmını bıraktı. Peşinatının yanında 750 bin liraya anlaşıldı.