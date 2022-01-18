5’inci kattın penceresinden düşerek hayatını kaybetti

Olay öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Yaşa Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 5’nci katta bulunan evinin penceresinde kıyafet silkeleyen Dilda Sorku, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Ağır yaralanan Sorku, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Dilda Sorku yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olan 1 çocuk annesi Dilda Sorku’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.