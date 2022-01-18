18 Oca 2022 - 21:35- Asayiş G: 18 Oca 2022 - 21:37

5’inci kattın penceresinden düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 5’inci kattaki evinin penceresinden iddiaya göre kıyafet silkelerken dengesini kaybederek düşen Dilda Sorku (39) yaşamını yitirdi. 
5’inci kattın penceresinden düşerek hayatını kaybetti mask

Olay öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Yaşa Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 5’nci katta bulunan evinin penceresinde kıyafet silkeleyen Dilda Sorku, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Ağır yaralanan Sorku, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Dilda Sorku yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olan 1 çocuk annesi Dilda Sorku’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 
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18 Oca 2022 - 21:35 Kocaeli/ Darica- Asayiş

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