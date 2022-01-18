Yeni vaka sayısında büyük artış!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Ocak Salı gününün verilerine göre, 418 bin 253 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 70 BİN SINIRINDA

Güncel verilere göre, 69 bin 658 yeni vaka tespit edilirken, 157 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 77 bin 612 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AŞI ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabından corona virüsü salgınıyla ilgili vatandaşları uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin” dedi.