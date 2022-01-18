Yeni vaka sayısında büyük artış!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Ocak Salı gününün verilerine göre, 418 bin 253 test yapıldı.
YENİ VAKA SAYISI 70 BİN SINIRINDA
Güncel verilere göre, 69 bin 658 yeni vaka tespit edilirken, 157 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 77 bin 612 kişi sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA’DAN AŞI ÇAĞRISI
Sosyal medya hesabından corona virüsü salgınıyla ilgili vatandaşları uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.