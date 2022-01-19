19 Oca 2022 - 09:36- Asayiş G: 19 Oca 2022 - 09:39

Kilolarca kumaşı kurtarabilmek için can havliyle çalıştılar

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir kumaş deposunda yangın çıktı. Depo görevlileri ve itfaiye ekipleri kilolarca kumaşı depodan çıkarabilmek için yoğun çaba sarf etti.
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Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kumaş deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deponun elektrik panosunda yangın çıktı. Panodan yükselen alevler, kısa sürede kumaşlara da sirayet etti. Depodaki kumaşlar kısa sürede alevlere teslim oldu. Depodan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarına yardım eden 2 depo görevlisi dumandan etkilendi. Hemen ambulanslara alınan vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Depo görevlileri ve itfaiye ekipleri, kumaşları dışarıya çıkarabilmek için uzun süre uğraştı. Kucaklanarak dışarıya taşınan kumaşlara su sıkılarak soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrasında depoda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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19 Oca 2022 - 09:36 Kocaeli- Asayiş

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