Vali Yavuz: “Bu alanı ıskaladığımızda Osmanlıyı kaybettiğimizi biliyoruz”

Akıllı Şehirler Şurası Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, il müdürleri, büyükşehir kurum müdürleri, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve il teşkilatı, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Remzi Kaya ile öğretmen ve öğrenciler katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

“ŞEHRİMİZİ BİR ADIM ÖNE ÇIKARACAK”

Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmada, “Şehirler yönetilirken ortak hususların ortak bir akılla birlikte konuşulması, değerlendirilmesi, özellikle uzmanların katkılarıyla ve geniş katılımla kararların alınması, uygulanması, hele ki akıllı şehirler vizyonunda çok daha kıymetli ve değerli. Hangi hizmeti planlarsanız planlayın eğer katılımcıların yeterli desteği yoksa, yeterli bilgilendirilemiyorsa gerekli şekilde olmuyor. Böyle bir istişare ortamı hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Kocaeli, Türkiye’nin dünyayla yarışan yüzü. İlimizin her alanda olduğu gibi akıllı şehirler alanında da ülkemize öncülük yapabileceği, şu anki uygulamaları ile bile ülkemizde öncü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu uygulamaların şehrimizi bir adım daha öne çıkaracağını düşünüyorum. Pandemiyle beraber hayatımıza e-uygulamlaar çok fazla girdi. Özellikle E-Devlet altyapısı zayıf olsaydı bu pandemi sürecini nasıl yönetebilirdik diye kendime de sordum. Dolayısıyla şehirlere de yansıttığımızda hizmetlere erişim, planlama ve karar verme konusunda çok ciddi yararları olacak” ifadelerinde bulundu.

“OSMANLIYI KAYBETTİĞİMİZİ HEPİMİZ BİLİYORUZ”

Teknoloji ve bağımsızlık hakkında da konuşan Yavuz, “Bizim kültür ve medeniyetimiz yüzlerdeki tebessüm olmak, sorunları çözmek tabanlı bir zihniyettir. İlişkilerimiz menfaat, çıkar ilişkisi değildir. Kamu hizmetleri sunarken de vatandaş odaklı, vatandaş memnuniyetini esas alan, şeffaf, hesap verebilir bir devlet anlayışından bahsediyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken önümüzdeki onlu yıllarda sizi devlet olmaktan uzaklaştırabilecek en önemli hususlardan bir tanesi siber güvenlik. Bu tehdit edebilecek gibi bağımsızlığımızı da elimizden alabilecek bir alan. Cumhurbaşkanımız bilim ve teknolojide çok yatırım yapıyor. Bu alanı ıskaladığımızda Osmanlıyı kaybettiğimizi hepimiz biliyoruz. Dijital çağda da ıskalarsak acılarla yüzleşiriz” dedi.