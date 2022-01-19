Başkan Hürriyet, ‘Canlarla’ buluştu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Ramada Otel’de Kocaeli’deki cemevlerinin temsilcilerini ağırlayarak sorun ve taleplerini dinledi. Programda Başkan Hürriyet’in yanı sıra Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediyesi Koordinatörleri Birol Sağlam ile Ozan Aksu, Meclis Üyesi Devrim Bal, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Kocaeli’deki cemevlerinin başkanları ve yönetimleri yer aldı.

“BİRLİKTE KARAR VERMEYE ÖZEN GÖSTERİYORUZ”

Cemevlerinin taleplerini dinleyerek talepleri tek tek not alan Başkan Hürriyet, “Bu toplantıyı kıymetli bir birliktelik, kıymetli bir dayanışma olarak görüyorum. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiğince bütün ibadethanelere yardım etmeye gayret gösteriyoruz. Olabildiğince dayanışma göstererek herkesle istişare etmeye, birlikte karar vermeye özen gösteriyoruz.

CEMEVLERİNİN İBADETHANE SAYILABİLMESİ İÇİN

İzmit Belediyesi olarak sizleri önemsiyoruz. Sizlerle daha sıkı iletişim kurabilmek için birçok arkadaşımıza görev vermeye çalışıyoruz. Cemevlerinin ibadethane sayılabilmesi ile ilgili yıllardır atılmayan adımları kendi yetki alanımızda atmak adına bir çalışmamız var. Bunu ‘ben yaptım oldu’ mantığına göre değil, sizlerin talepleri ve beklentileriyle şekillendirmek bizim en büyük duruşumuz olacak.

SİYASET ÜSTÜ HAREKET EDİYORUZ

Sizlerin taleplerini dinlemek ve sorunlarınıza hep beraber çözüm bulmak amacıyla İzmit Belediyesi olarak sizlere ziyaret gerçekleştirmiştik. Sizlerin bizlerden istediklerinizi birinci ağızdan iletebilmeniz için de bu buluşmayı düzenledik. Her kitleye, her görüşteki insana el uzatmaya, hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Bu konuda siyaset üstü bir şekilde hareket ediyoruz. İnşallah daha güzel yarınlarda ve buluşmalarda bir araya gelmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.

SAĞLAM, “BİZLER DE BURADAYIZ”

STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, “Biliyorsunuz bugün cemevlerimizin ibadethane statüsü noktasındaki çalışmaları ve yine alevilerin eşit yurttaşlık temelindeki hak ve talepler noktasında sizlerle buluşmak istedik. Önümüzdeki süreci planlamada bu işin mücadelesini veren sizlerin aktaracağı ve yol haritasının belirleneceği bu toplantıda Başkanımız sorunları sizlerden dinleyecek. Bizler cemevlerini gezerken birçok cemevimiz sorunları, sıkıntıları, talepleri bize dile getirdi. Biz bu sorun ve taleplerin hepsini başkanımıza ilettik. Bilmenizi isteriz ki bu süreç içerisinde bizler de buradayız, bizler de varız. Belki de İzmit’te yerel yönetimler anlamında hiç olmadığı kadar kenti yöneten kadro içinde alevi canlarımız var. Biz bu sorunları yaşayan toplumdan gelen bireyler olarak sorunlara cevap bulabilmek için buradayız” şeklinde konuştu.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Kocaeli genelinden toplantıya katılan cemevi yöneticileri ve üyelerini dinleyen Başkan Hürriyet ve ekibi, eksikliklerin ve taleplerin yerine getirilmesi adına çalışmalarına hız vereceklerini ifade ederken ellerinden geldiğince destek olacaklarını belirtti. Cemevi yönetimleri de Başkan Hürriyet ve ekibine kendilerini ağırladıkları ve beklentilerini ifade edebildikleri için teşekkür ettiler.