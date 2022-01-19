19 Oca 2022 - 12:48- Asayiş G: 19 Oca 2022 - 12:51

Sahte içkiden zehirlenme olayında 1 gözaltı

Gebze’de 9 Ocak günü meydana gelen sahte içkiden zehirlenme olayı ile ilgili olarak polis ekiplerince gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Sahte içkiden zehirlenme olayında 1 gözaltı mask

Alınan bilgiye göre Gebze’de 9 Ocak  2022 günü meydana gelen sahte içki tüketimi sebebiyle zehirlenme olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışma sonucu olayla ilgili olarak  içki satışını gerçekleştirdiği iddia edilen İ.Ş. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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19 Oca 2022 - 12:48 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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