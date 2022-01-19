Sahte içkiden zehirlenme olayında 1 gözaltı

Alınan bilgiye göre Gebze’de 9 Ocak 2022 günü meydana gelen sahte içki tüketimi sebebiyle zehirlenme olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışma sonucu olayla ilgili olarak içki satışını gerçekleştirdiği iddia edilen İ.Ş. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.