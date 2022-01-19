YRP’den gazetemize ziyaret

Yeniden Refah Partisi (YRP) İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, İlçe Teşkilat Başkanı Sefa Efe, İlçe Eğitim Başkan Yardımcısı Mehmet Yaşar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Lütfü Bora, İlçe Muhasibi Muammer Coşkun ve Saraybahçe Bölge Başkanı İbrahim Cesur, gazetemizi ziyaret etti. İlçe Başkanı Kahya, gazetemiz Genel Müdürü Erkan Ünal ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u pazar günü saat 10.00’da MÜSİAD Düğün Salonu’nda YRP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu’nun katılacağı söyleşiye davet etti.