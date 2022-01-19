Yeniden Refah Partisi (YRP) İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, İlçe Teşkilat Başkanı Sefa Efe, İlçe Eğitim Başkan Yardımcısı Mehmet Yaşar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Lütfü Bora, İlçe Muhasibi Muammer Coşkun ve Saraybahçe Bölge Başkanı İbrahim Cesur, gazetemizi ziyaret etti. İlçe Başkanı Kahya, gazetemiz Genel Müdürü Erkan Ünal ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u pazar günü saat 10.00’da MÜSİAD Düğün Salonu’nda YRP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu’nun katılacağı söyleşiye davet etti.
19 Oca 2022 - 12:51- Siyaset Güncelleme: 19 Oca 2022 - 12:52
YRP’den gazetemize ziyaret
Yeniden Refah Partisi (YRP) İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya ve beraberindeki heyet gazetemizi ziyaret ederek, Pazar günü düzenleyecekleri söyleşiye davet etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.