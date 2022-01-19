19 Oca 2022 - 13:16- Gündem G: 19 Oca 2022 - 13:34

Mazot zammına tepki gösteren CHP’li Karavar Ankara’da kamyon yakacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı, nakliye firması sahibi Cuma Karavar, akaryakıt fiyatları üzerinden AKP iktidarına tepki gösterdi

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Mazot zammına tepki gösteren CHP’li Karavar Ankara’da kamyon yakacak mask

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Kocaelili iş insanı Cuma Karavar, akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi. Kartepe’de nakliye firması sahibi Karavar, “Akaryakıta gelen zamlara 33 yılık bir nakliye firması olarak dayanacak gücüm kalmadı. Nakliyeci firmalara çağrımdır, ben bir aracımı Ankara’da yakmaya hazırım. Çünkü mazot alacağım param kalmadı. Bu bir eylem değildir, Saray bizim ne durumda olduğumuzu görsün. Ülkeyi yönetemiyorsan Allah rızası için bırak. Milleti ekmeğe muhtaç etme, eve ekmek götüremiyorum. Bu, sokağa çıkmak değil, çocuklarımızın ekmeği için isyan ediyorum. Yollarda araba yok, evde hasta olsa vatandaş kendi arabasıyla hastaneye gidemiyor, ambulans bekleyecek” dedi.
# Kocaeli Gazete, kocaeli manset, Kocaeli haberleri, kocaeli gazete haber, KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli, kocaeli haber, Başiskele, son dakika haberleri, Kartepe, kocaeli gazeteleri, Dilovası, kocaeli flas haber, İzmit, Darıca, kocaeli gündem, kocaeli guncel haberler, Körfez, , Gölcük, Gebze, kocaeli son dakika, kocaeli manset-haber, Çayırova, chp
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
“CHP’yi İzmit’te birinci parti yapmaya devam sözü verildi” mask
“CHP’yi İzmit’te birinci parti yapmaya devam sözü verildi”
Yıldızlı: İnsanlar emekli olmadan iş cinayetlerine kurban gidiyorlar mask
Yıldızlı: İnsanlar emekli olmadan iş cinayetlerine kurban gidiyorlar
EYT’liler CHP ile haklarını aradı mask
EYT’liler CHP ile haklarını aradı
CHP Karamürsel Geçici Kurulu,   Ankara’dan onay aldı  mask
CHP Karamürsel Geçici Kurulu,   Ankara’dan onay aldı 
CHP’li Sarıtoprak, Bıyık’a Özkan’ı sordu mask
CHP’li Sarıtoprak, Bıyık’a Özkan’ı sordu
"Beyefendiyi indirmek sizin göreviniz" mask
"Beyefendiyi indirmek sizin göreviniz"
Kocaeli’den Erdoğan’a seslendi! "Sen FETÖ’cünün Allahısın!" mask
Kocaeli’den Erdoğan’a seslendi! "Sen FETÖ’cünün Allahısın!"
Onursal Adıgüzel: “Anketler AKP ve Erdoğan gidiyor diyor” mask
Onursal Adıgüzel: “Anketler AKP ve Erdoğan gidiyor diyor”
Yıldızlı: Sıra AKP'nin yönettiği Bursa ve Kocaeli'yi almakta" mask
Yıldızlı: Sıra AKP'nin yönettiği Bursa ve Kocaeli'yi almakta"
Kılıçdaroğlu, erken seçim tarih verdi mask
Kılıçdaroğlu, erken seçim tarih verdi

19 Oca 2022 - 13:16 - Gündem

Muhabir  Mesut Akbulut

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.503.243 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Vali Yavuz ve Başkan Bulut’tan Sanayi Sitesi esnafına ziyaret mask
Vali Yavuz ve Başkan Bulut’tan Sanayi Sitesi esnafına ziyaret
SEDAŞ ekipleri karla tam kadro mücadele ediyor mask
SEDAŞ ekipleri karla tam kadro mücadele ediyor
Akçaray vatandaşların birinci tercihi oldu mask
Akçaray vatandaşların birinci tercihi oldu
Bilgievlerinde eğitime destek konusunda yok yok mask
Bilgievlerinde eğitime destek konusunda yok yok
Kahveciler, 3 adaylı kongreye gidiyor mask
Kahveciler, 3 adaylı kongreye gidiyor
Yeni vaka sayısında büyük artış! mask
Yeni vaka sayısında büyük artış!
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL