Mazot zammına tepki gösteren CHP’li Karavar Ankara’da kamyon yakacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Kocaelili iş insanı Cuma Karavar, akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi. Kartepe’de nakliye firması sahibi Karavar, “Akaryakıta gelen zamlara 33 yılık bir nakliye firması olarak dayanacak gücüm kalmadı. Nakliyeci firmalara çağrımdır, ben bir aracımı Ankara’da yakmaya hazırım. Çünkü mazot alacağım param kalmadı. Bu bir eylem değildir, Saray bizim ne durumda olduğumuzu görsün. Ülkeyi yönetemiyorsan Allah rızası için bırak. Milleti ekmeğe muhtaç etme, eve ekmek götüremiyorum. Bu, sokağa çıkmak değil, çocuklarımızın ekmeği için isyan ediyorum. Yollarda araba yok, evde hasta olsa vatandaş kendi arabasıyla hastaneye gidemiyor, ambulans bekleyecek” dedi.