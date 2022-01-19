Alınan bilgiye göre polis ekiplerince alınan uyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu İzmit, Derince ve Gölcük ilçelerinde 3 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin yapılan üst, ev ve iş yeri aramalarında 1 kilo 54 gram sentetik uyuşturucu, 81 ,25 gram esrar, 6.20 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 6 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen O.I. M.O. B.Ç. Y.U. G.F. ve R.M.H. isimli 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ç. Y.U. ve R.M.H. isimli 3 şüpheli tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
19 Oca 2022 - 13:18- Asayiş Güncelleme: 19 Oca 2022 - 13:20
Uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı
İzmit, Derince ve Gölcük ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alınırken değişik miktar ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.