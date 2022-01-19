Uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

Alınan bilgiye göre polis ekiplerince alınan uyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu İzmit, Derince ve Gölcük ilçelerinde 3 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin yapılan üst, ev ve iş yeri aramalarında 1 kilo 54 gram sentetik uyuşturucu, 81 ,25 gram esrar, 6.20 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 6 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen O.I. M.O. B.Ç. Y.U. G.F. ve R.M.H. isimli 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ç. Y.U. ve R.M.H. isimli 3 şüpheli tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.