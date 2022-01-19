Kocaeli’nin akıllı şehir olması için şura düzenlendi

Akıllı Şehirler Şurası Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, il müdürleri, büyükşehir kurum müdürleri, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve il teşkilatı, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Remzi Kaya ile öğretmen ve öğrenciler katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

“BEKLENTİMİZ AKILLI ŞEHİRLERİN BUNU HAFİFLETMESİ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, “1960’lardan 2020’ye kadar değişen bir nüfus var. 2007’den itibaren dünyadaki nüfusun çoğu şehirlerde yaşamaya başlamış. Türkiye açısından bu kırılma 1984’te gerçekleşiyor. Nüfusun yüzde 50’sinden fazlası şehirlerde yaşıyor, 2020 itibariyle yüzde 70.6. Bunun getirdiği ciddi sorunlar var. Kocaeli’de 1.1 milyondan başlayarak 2020 itibariyle 2 milyona ulaşmışız. Şehir yüzde 70 kalabalıklaşmış o yüzden makas çok açık. Bunun getirdiği sorunlar, dünyada da yaşanıyor, yiyecek temini, konut yetersizliği, istihdam, çevre gibi konularda sorun yaşıyoruz” dedi.

“KOCAELİ’DE BU SORUNLARI AZ YAŞAMASI MÜMKÜN”

Urhan sözlerinin devamında, “Çok hızlı trend var buna yetişmek o kadar da kolay değil. Beklentimiz akıllı şehirlerin bunu bir miktar hafifletmesi. Akıllı kentlerden yaşam kalitesini arttırmasını, hayatı kolaylaştırmasını bekliyoruz. Bu işin vatandaşa dokunan tarafı. Teknoloji tarafında da gelişen trendler var. Kocaeli’de, Türkiye’de, dünya genelinde vatandaşların bu sorunları az yaşaması mümkün. Halka sorarak talepler doğrultusunda akıllı şehirleri gerçekleşmesi gerekiyor çünkü her şehrin beklentisi ve gereksinimleri farklı. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce Tahir Başkanımızı ziyaret ettik ve destek vermek istedik. Elimizde veri olmalı ki şehri yönetenler doğru karar versin. Bu şura kapsamında Hakathon düzenlemek istedik, dün sabah 10.00’da yarışmaya başladılar” ifadelerinde bulundu.

“YAŞAM BİÇİMLERİMİZİ DE DEĞİŞTİRİYORUZ”

Urhan’ın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Makineler hayatımıza girdi şehirlerin şekli değişti. Şehirler değişirken insanların yaşama biçimleri de değişmeye başladı. Dünyadaki gelişimler kültürü, şehirdeki yaşamı da değiştirdi. Şehirdeki yaşama biçimleri farklılaşmaya başladı. Teknolojiyle birlikte yaşam biçimlerimizi de değiştiriyoruz. Hereke’de bizim halı fabrikamız var, dokuma tezgahında kartlar, üzerinde de delikler var. O delikler ilk analog bilgisayarlar. O kartlara işleyip iplerin o deliklere geçmesini sağlayıp öyle dokuma yapmışlardı. O zamanın koşullarına göre onlar da bilgisayardı. Bir yerde bir yenilik gelişirken eskiye göre dünya inşa ederseniz o yapmış olduğunuz sistem yeniye göre eski kalacak, siz bir manada sınırlı imkanlarınızı yanlış kullanmış olacaksınız” dedi.

“BURASI MI MUTLU ŞEHİR DEDİLER”

‘Mutlu Şehir’ sloganı hakkında da konuşan Büyükakın, “Akıllı şehirler ile ilgili tasarımda birincil olarak beklediğim şey teknolojinin yönünü doğru okumak olmalı. Ne kadar tahmin ederseniz edin insanın bin yıl sonrayı tahmin etmesi söylendiği gibi şey değil. Bizim yaptığımız tahminler mutlaka eksik olacak. Bütün veri elimizde yok, işleme kabiliyeti yok. Tahminlerimizin hatalı olabileceği gerçeği, bilim alanlarında bile böyle oluyor. Hata yaparsak ne yaparız? Bu sistemlerin açık sistem olarak kalmasını başarmak ve modifiye edilmesi konusunu açık bırakmak durumundasınız. Akıllı şehir tasarımının modifiye edilebilir, az maliyetle modifiye edilebilmesi konusu bence önemli. Yeni teknolojiyle eski her şeyin yerle bir olması demek bizi bambaşka bir yere götürebilir demek. Akıllı olan şehir değil, insan. O aklı şehrin neresinde kullanacak onu doğru tasarlamak gerekiyor. İnsanlığın bugün her şeyden daha fazla felsefeye ihtiyaç var. Felsefe yoksa bütün ilerlemeler felaket haline gelebilir. Ben ısrarla buradaki seçim çalışmalarını yaparken dedim ki ‘Mutlu şehir.’ Arkadaşlarımız sürekli ikaz etti çöp toplayan birini bulurlar ‘burası mı mutlu şehir’ derler. Tam olarak böyle. Benden sonra kim belediye başkanı olursa olsun mutlu şehir sorgulanır, bu şehir mutlu mu diye sorulur. Çünkü yaptığınız akıllı şehir uygulamaları nihai olarak insanı mutlu etmesi gereken uygulamalar” ifadelerinde bulundu.

“AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARINI ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE BAŞLATTIK”

Büyükakın son olarak, “Biz bu akıllı şehir uygulamalarını çok uzun zaman önce başlattık. GPS sistemlerinin, dijital haritalarımız 2010’lardan beri başladı. Trafik ışıkları tarafından sensörlerin kullanılması, yerdeki işaret üzerinde durduğunda ışığın yanması, imar haritalarına ulaşılması vb. bunların her biri akıllı şehir uygulamaları. Bunların her birini entegre olmuş bir sisteme çevirmek lazım. Mesela ishal olduğunuzda oradaki suda bir sorun olmadığını gösteren bir sistem örnek verilebilir. Mesele oldukça karmaşık bir mesele ama insanın mutluluğu için teknolojiyi nasıl kullanmalıyız sorusunu sorduğunuzda oldukça basit bir mesele haline geliyor” dedi.

“ŞEHRİMİZİ BİR ADIM ÖNE ÇIKARACAK”

Büyükakın’ın ardından konuşan Vali Seddar Yavuz, “Şehirler yönetilirken ortak hususların ortak bir akılla birlikte konuşulması, değerlendirilmesi, özellikle uzmanların katkılarıyla ve geniş katılımla kararların alınması, uygulanması, hele ki akıllı şehirler vizyonunda çok daha kıymetli ve değerli. Hangi hizmeti planlarsanız planlayın eğer katılımcıların yeterli desteği yoksa, yeterli bilgilendirilemiyorsa gerekli şekilde olmuyor. Böyle bir istişare ortamı hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Kocaeli, Türkiye’nin dünyayla yarışan yüzü. İlimizin her alanda olduğu gibi akıllı şehirler alanında da ülkemize öncülük yapabileceği, şu anki uygulamaları ile bile ülkemizde öncü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu uygulamaların şehrimizi bir adım daha öne çıkaracağını düşünüyorum. Pandemiyle beraber hayatımıza e-uygulamlaar çok fazla girdi. Özellikle E-Devlet altyapısı zayıf olsaydı bu pandemi sürecini nasıl yönetebilirdik diye kendime de sordum. Dolayısıyla şehirlere de yansıttığımızda hizmetlere erişim, planlama ve karar verme konusunda çok ciddi yararları olacak” ifadelerinde bulundu.

“OSMANLIYI KAYBETTİĞİMİZİ HEPİMİZ BİLİYORUZ”

Teknoloji ve bağımsızlık hakkında da konuşan Yavuz, “Bizim kültür ve medeniyetimiz yüzlerdeki tebessüm olmak, sorunları çözmek tabanlı bir zihniyettir. İlişkilerimiz menfaat, çıkar ilişkisi değildir. Kamu hizmetleri sunarken de vatandaş odaklı, vatandaş memnuniyetini esas alan, şeffaf, hesap verebilir bir devlet anlayışından bahsediyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken önümüzdeki onlu yıllarda sizi devlet olmaktan uzaklaştırabilecek en önemli hususlardan bir tanesi siber güvenlik. Bu tehdit edebilecek gibi bağımsızlığımızı da elimizden alabilecek bir alan. Cumhurbaşkanımız bilim ve teknolojide çok yatırım yapıyor. Bu alanı ıskaladığımızda Osmanlıyı kaybettiğimizi hepimiz biliyoruz. Dijital çağda da ıskalarsak acılarla yüzleşiriz” dedi.

“KOCAELİ’NİN ÇOK ÖNEMLİ KONUMU VAR”

Vali Yavuz’un ardından konuşan Fütürist ve Seri ve İnovatif Girişimci Alphan Manas, “2000 yılında internetin geçici bir heves olduğu söylenmişti. Biz uzun dönemde maddeleri internet üzerinden taşımaya başlayacağız. Önümüzdeki dönemde internet üzerinden kokuyu ve tadı da almaya başlayacağız. Kocaeli’nin çok önemli bir konumu var. Birleşmiş Milletler bile gelecek tahminlerini değiştiriyor. Türkiye bile 1.76 doğurganlığa düştük. Bütün dünya bunun farkına vardı ama Afrika’yı kontrol altına almadığımız sürece sıkıntı yaşayacağız. Yapay zeka ve robotlar 2040’larda işsizliği yüzde 20’lre yükseltecek. 2030’larda 4 gün ve 4 saat çalışılmaya başlanacak. İnsanlar çalışmadan gelir almak isteyecek. Evrensel temel gelir devletlerin sırtına çok büyük yük olacak, aynı şey Türkiye için de geçerli” dedi.

“KOCAELİ, İSTANBUL’UN DIŞ UYDUSU OLACAK”

“Kocaeli, İstanbul’un dış uydusu olarak önemli bir yerleşme yeri olacak” diyen Manas, “Türkiye yenilebilir enerji konusunda bence çok başarılı. Füzyon enerjisiyle çalışan 38 ülke var ancak Türkiye neden yok. Üniversiteler çalışmazsa devlet ne yapsın? Üniversitelerin çalışması gerekiyor. Füzyon dediğimiz şey bedava enerji. Telefonlarımız güzel ama pilleri bitiyor. 2027’den sonra bu bitiyor; enerji depolamayla ilgili bir sorumuz kalmayacak. Karbon vergisi ödemeye alışacağım. Türkiye’deki temel sorun aldığımız mal ve hizmetlerin üzerinde bindirilmiş vergileri ödüyoruz. Karbon vergisiyle bu vergiler çeşitlenmeye başlayacak. Pandemiyle beraber insanlar uzaktan çalışmaya başlıyor. Göreceksiniz, İstanbul nüfusu azalmaya başlayacak. İnsanlar yavaş yavaş şehirlerden uzaklaşmaya başlayacak. Kocaeli, İstanbul’un dış uydusu olarak önemli bir yerleşme yeri olacak. İnsanlar yeşil alanların olduğu, sakin yerler bekliyorlar. Avrupa’da nüfusun yüzde 50’si insanlar iki işte çalışmaya başlayacaklar. Teknolojik olarak bazen zamanından önce hareket etmek başarı sağlamıyor” ifadelerinde bulundu.

“KOCAELİ YAŞLI EKONOMİSİ KONUSUNDA UYGUN”

Manas sözlerinin devamında, “Metaverse Derneği kuruluyor, ben de başkanıyım. Facebook neden var? Çünkü bizim ruhumuzu kontrol etmek istiyor. Metaverse’de ileride ne olacak? Biz evlerimizde otururken bizim birebir kopyalarımız belki çalışıyor olacaklar. Türkiye’deki Metaverse arsa almak. Deniz suyundan tatlı su üretmemiz gerekiyor. Buna bugünden başlamamız gerekiyor. Marmara Denizi’ne kıyısı olan şehirlerin deniz suyundan tatlı su üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Kocaeli yaşlı ekonomisi konusunda uygun yerlerden bir tanesi. Komplekslerin kurulması gerekiyor. Türkiye, yaşlanan bir ekonomi. Belediyelerin yaşlı bakımı konusunda çalışması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

24 SAAT SÜRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ve Teknopark Kocaeli işbirliğiyle düzenlenen “Akıllı Şehirler Yapay Zekâ” konulu Hackathon etkinliği, Kocaeli Bilim Merkezi’nde 18 Ocak’ta başladı. KOBİS Kullanım Yoğunluğu Analizi, Trafik Kameraları Görüntü Analizleri ve Su Tüketimi Veri Analizleri olmak üzere 3 farklı başlıkta; dijital odaklı, verimlilik sağlayan, akıllı çözümleri içeren yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlayan, 18-19 Ocak tarihlerinde 24 saat devam eden yarışmanın sonuçları da aynı gün açıklandı.

25 KATILIMCI, 13 GRUP

Katılımın yüz yüze olduğu ve her yarışmacının kendi ekipmanını getirdiği, 25 katılımcının olduğu ve 13 gruptan oluşan yarışmada liselilerde 3 takım 7 kişi, üniversitelerde 6 takım 14 kişi, mezunlarda da 2 takım 4 kişi yarışan yarışma bugün düzenlenen programla son buldu. Yarışmacıların çözüm önerilerini akademisyen 3 jüri üyesi değerlendirirken yaptıkları sunumlarla çözüm önerilerini jüriye anlatan yarışmacılar üç kategoride ayrı ayrı değerlendirilerek, her kategorinin birincisine para ödülü verildi.

10 TL PARA ÖDÜLÜ VERİLDİ

Yarışmanın jürisini Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyeleri Ayhan Küçükmanisa, Ramazan Duvar ve Selim Adatepe yaptı. Şura sonunda KOBİS Kullanım Yoğunluğu Analizi kategorisinde Yasemin Vatansever ve Sinem Kübra Karter’in oluşturduğu İndigo grubu, Trafik Kameraları Görüntü Analizleri kategorisinde Zeki Furkan Güneş ve Halim Ahad Akturan’ın oluşturduğu Evolve Vision ve Su Tüketim Veri Analizleri kategorisinde Enes Yurtsever ve İsmail Güler’in oluşturduğu TheRelic birinci oldu. Kategorilerde birinci olan yarışmacılara 10 bin TL para ödülü verildi.