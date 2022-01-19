19 Oca 2022 - 13:38- Gündem G: 19 Oca 2022 - 13:41

Körfez'de 2750 m² arsa mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Körfez'de 2750 m² arsa mahkemeden satılık
Körfez'de 2750 m² arsa mahkemeden satılık mask

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Körfez İlçe, 2533 Parsel,
Adresi : Kocaeli Körfez Kutluca Köyü
Yüzölçümü : 2.750 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 721.000,00 TL

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19 Oca 2022 - 13:38 - Gündem

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