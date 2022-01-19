Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı ve vapur seferlerini etkiledi

Kocaeli’de gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kentin büyük bir bölümü beyaza büründü. İzmit Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santime, Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezinde ise 98 santime ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle de görüş mesafesinin azaldığı D-100 Karayolu üzerinde zaman zaman ulaşım yavaşladı. Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle kentteki bazı vapur seferleri iptal edildi.

KARTOPU SAVAŞI YAPTILAR

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklara çıkanlar kartopu savaşı yaptı. Kar yağışının ardından arkadaşlarıyla birlikte sokağa çıkarak vakit geçiren Azra Altınkaya “Uzun zamandır kar yağışı görmemiştik, çok mutluyuz. Dershanede kar yağışını görünce sokağa inmek istedik. Kartopu savaşını yapıyoruz, çok keyifli geçiyor. Fırsat buldukça gün içerisinde karla vakit geçirmeye çalışacağız” dedi.