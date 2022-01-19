Kartepe’de Labirent Oryantiring heyecanı

Kocaeli Büyükşehir, Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Labirent Oryantiring” yarışması Kartepe Ataşehir Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen yarışmaya 70 sporcu katılırken heyecanlı dakikalar yaşandı. Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Hacı Ağdaş, Oryantiring İl Temsilcisi Ali Günal Erdem, Oryantiring Antrenörü Suna Sancak ve Ataşehir Mahalle Muhtarı Sibel Sakın Demirsoy tarafından düzenlenen törenle verildi.
DERECELER:
KÜÇÜK ERKEKLER
1.Yaman Yıldırım
2.Ali Kaan Kalemoğlu
3.Alper Tuğal
KÜÇÜK KIZLAR
1.Damla Golnacaklar
2.Zeynep Genç
3.Buse Holoğlu
YILDIZ ERKEKLER
1.Emre Öztürk
2.Aras Kıratlı
YILDIZ KIZLAR
1.Cemre Tarcan
2.Elifnaz Akbaş
GENÇ ERKEKLER
1-Ali Sıtkı Bedir
2-Efe Yiğit
3-Murat Eyüpoğlu
GENÇ KIZLAR
1. Zeren Savaş
2.Sıla Ravza Taş
3.Günce Küçükünsal
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.