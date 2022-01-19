Kartepe’de Labirent Oryantiring heyecanı

Kocaeli Büyükşehir, Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Labirent Oryantiring” yarışması Kartepe Ataşehir Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen yarışmaya 70 sporcu katılırken heyecanlı dakikalar yaşandı. Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Hacı Ağdaş, Oryantiring İl Temsilcisi Ali Günal Erdem, Oryantiring Antrenörü Suna Sancak ve Ataşehir Mahalle Muhtarı Sibel Sakın Demirsoy tarafından düzenlenen törenle verildi.

DERECELER:

KÜÇÜK ERKEKLER

1.Yaman Yıldırım

2.Ali Kaan Kalemoğlu

3.Alper Tuğal

KÜÇÜK KIZLAR

1.Damla Golnacaklar

2.Zeynep Genç

3.Buse Holoğlu

YILDIZ ERKEKLER

1.Emre Öztürk

2.Aras Kıratlı

YILDIZ KIZLAR

1.Cemre Tarcan

2.Elifnaz Akbaş

GENÇ ERKEKLER

1-Ali Sıtkı Bedir

2-Efe Yiğit

3-Murat Eyüpoğlu

GENÇ KIZLAR

1. Zeren Savaş

2.Sıla Ravza Taş

3.Günce Küçükünsal